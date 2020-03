Allarme Coronavirus. Rmc Sport - "Juventus-Lione potrebbe giocarsi nel Sud Italia"

L'emergenza Coronavirus potrebbe far cambiare il luogo in cui svolgere il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione. Questa la clamorosa indiscrezione riportata dalla francese Rmc Sport, secondo cui la UEFA - in una riunione straordinaria che si sta svolgendo ad Amsterdam - starebbe pensando di far giocare la partita dei bianconeri contro la squadra di Garcia nel Sud Italia. L'altra alternativa sul tavolo è quella di far giocare comunque la sfida all'Allianz Stadium, ma a porte chiuse.

Non sarebbe la prima volta - Se il match venisse spostato nell'Italia meridionale, per la Juventus non sarebbe una prima volta: i bianconeri scelsero Palermo per giocare nel 1997 il ritorno della Supercoppa Europea contro il Paris Saint Germain e due gare interne della Coppa Uefa 1999-2000 contro Omonia Nicosia e Olympiacos.