Allarme Coronavirus. Il Bologna chiede chiarezza: Fenucci mercoledì a Roma

vedi letture

Cresce l'attesa nel mondo del calcio in vista dell'Assemblea straordinaria fissata per mercoledì mattina a Roma. Il Bologna, nella giornata di ieri, ha già espresso la sua posizione ufficiale con una dichiarazione dell'amministratore delegato Claudio Fenucci all'ANSA. "Non penso che Bologna-Juventus possa essere giocata a porte chiuse -ha detto ieri-. La Lega, rinviando le partite del weekend ha tracciato una strada, ha preso una posizione e creato un precedente che sarà difficile modificare in ottica futura".

Fenucci in Assemblea Sarà lo stesso ad Fenucci a presenziare a Roma mercoledì mattina. Ieri, all'ANSA, ha chiesto "una strategia più chiara soprattutto in ottica futura e che non esamini solo l’emergenza delle singole domeniche. Per fare questo potrebbe essere opportuno coinvolgere la Federazione".