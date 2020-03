Allarme Coronavirus. Il calendario della Serie A potrebbe arrivare solo domani

vedi letture

Secondo quanto rimbalza in questi minuti dagli uffici della Lega, non dovrebbe arrivare stasera il comunicato ufficiale sul calendario della Serie A. Secondo le ultime, ovviamente suscettibili di cambiamenti come ampiamente accaduto in questi giorni, il calendario con date e orari dei recuperi dovrebbe arrivare domani.