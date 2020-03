Allarme Coronavirus. Il Min. Patuanelli conferma possibile stop mutui, tributi e bollette

vedi letture

L'emergenza sanitaria per il Coronavirus sta colpendo con forza le tasche degli italiani e potrebbe andare in scena una sospensione, in tutto il territorio nazionale, del pagamento di tributi, mutui e bolletti. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ne ha parlato a Radio Capital. "Uno dei canali su cui si sta indirizzando il governo per aiutare imprese e famiglie è quello della liquidità. E va garantito con la sospensione dei pagamenti di mutui, tributi, bollette. Se varrà dal 16 marzo? Lavoriamo in questa direzione".