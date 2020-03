Allarme Coronavirus. Il Premier Conte: "Stanziati 7,5 miliardi. La politica abbia buon senso"

Dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, parla il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi. "Abbiamo stanziato 7 miliardi e mezzo a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando questa emergenza, non solo sanitaria ma anche economica. Il Governo ha preso questa iniziativa che comporta un passaggio parlamentare perché è uno scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica. Però dobbiamo assumere, in un contesto così emergenziale, misure straordinarie e urgenti. Nel corso del Consiglio dei Ministri, quando abbiamo affrontato questo punto all'ordine del giorno, mi sono premurato di distribuire una cartellina che conteneva le proposte pervenute in questi giorni dalle forze d'opposizione. Abbiamo deliberato di rinviare il referendum costituzionale del 29 marzo: siamo in prossimità e abbiamo valutato l'opportunità di rinviarlo. Non c'è ancora una nuova data, è un rinvio sine die. Ci siamo riuniti per dare un aggiornamento tout court sull'emergenza sanitaria. La politica, io come primo responsabile, ha bisogno di tutto il sistema Italia. Ha bisogno che questa comunità nazionale lavori nella stessa direzione, altrimenti è difficile superare l'emergenza. Chi ha responsabilità politica e fa dichiarazioni contro il buon senso, non fa un buon servizio al paese. Queste rischiano sì di danneggiare l'immagine di un paese che vuole mostrarsi tenace, orgoglioso e desideroso di rialzare la testa. E' uno schiaffo non a me ma ai cittadini che devono rispettare regole di condotta, a rinunciare a delle cose, a fare piccoli e grandi sacrifici".