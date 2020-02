vedi letture

Allarme Coronavirus, il premier Conte: "Valutiamo il rinvio del 26° turno di Serie A "

La Serie A è pronta a fermarsi per un'altra giornata, stavolta interamente, a causa dell'emergenza Coronavirus. "Non credo che in una sola settimana potremo rallentare il contagio tanto da permetterci di riprendere le manifestazioni sportive. Per il prossimo turno valuteremo un rinvio di tutti i match", sono state infatti le parole del premier Giuseppe Conte ieri sera al programma Non è l'Arena. "Monitoreremo costantemente la situazione del contagio del virus, grazie al lavoro di tecnici ed esperti, e poi valuteremo", ha aggiunto. Intanto, in ogni caso, la sfida in programma sabato fra Udinese e Fiorentina è già da considerarsi rinviata.