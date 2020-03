Allarme Coronavirus. In casa Hellas bocche cucite e attesa per l'Assemblea

Porte aperte. Porte chiuse. Gara rinviata. Al gran ballo del calendario della Serie A si è iscritta ieri anche la gara tra Sampdoria ed Hellas Verona. In programma stasera al Ferraris, la Lega Calcio ha deciso di rinviare la partita dopo che il governatore ligure Giovanni Toti aveva chiesto di non far entrare spettatori.

Hellas in silenzio Dopo la decisione da parte della Lega, bocche cucite in casa scaligera. Solo Miguel Veloso, centrocampista portoghese, si è sfogato sui social "noi trattati come giocattoli". Quel che arriva dalla società è che fino all'assemblea straordinaria prevista per mercoledì, dove il club auspica maggiore chiarezza, non arriveranno prese di posizione.