Allarme Coronavirus. Inghilterra, Premier a ruota del governo: due idee per finire il campionato

Anche in Inghilterra sono in aumento i casi di contagio da coronavirus, diffusione che ha portato il governo a prendere decisioni in tal senso. "Contenere il virus, ritardarne la diffusione, ricercarne le origini, curare e mitigare l'impatto, qualora il virus dovesse diventare più diffuso", è quanto detto dal primo ministro Boris Johnson nelle scorse ore in merito alle misure da adottare dal paese.

I dirigenti della FA, la Football Association, intanto sono in stretto contatto con le autorità sanitarie e per il momento la prossima giornata di campionato è stata confermata. Anche se tutto è in discussione e lo stato attuale potrebbe cambiare. In una riunione tenuta a Wembley domenica in occasione della finale di Coppa di Lega, presenti il principe William, la federazione e i vertici della Premier, si è deciso di seguire alla lettera le disposizioni del governo e proprio per questo le possibilità future sono due: una prevede il rinvio di qualche turno di campionato nel caso arrivi lo stop alle manifestazioni sportive. L'altra idea è quella di giocare da qui a fine stagione a porte chiuse per evitare di falsare la classifica finale. I 20 club di Premier, intanto, si sono dotati di vademecum interni sulle regole sanitarie e di comportamento da seguire.