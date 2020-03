Allarme Coronavirus. L'Assocalciatori spagnola chiede la sospensione dei campionati

L'Assocalciatori spagnola, l'AFE, ha chiesto tramite un comunicato di non giocare le partite in Spagna. Sospensione totale dell'attività sportiva per ogni categoria, per adesso le istituzioni hanno disposto che si giochi a porte chiuse.