Allarme coronavirus, l'Atalanta invita i tifosi a non creare assembramenti per festeggiare i quarti

La gioia è sicuramente tanta, ma l'Atalanta ha chiesto ai propri tifosi di non festeggiare. La società nerazzurra, infatti, ha chiesto tramite un messaggio sui propri canali social di rimanere a casa per evitare assembramenti e venire meno alle disposizioni ministeriali: "Atalanta B.C, in ottemperanza al Decreto ministeriale del 9 marzo - si legge - ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita tutte le persone a non creare assembramenti nel centro di Bergamo, all’aeroporto di Orio al Serio o al Centro Bortolotti di Zingonia al rientro della squadra da Valencia". Per il momento non si festeggia, ci sarà modo di farlo al termine dell'emergenza coronavirus che sta tenendo sotto scacco tutto il paese.