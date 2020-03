Allarme Coronavirus, la polizia spagnola chiede di giocare a porte chiuse anche Siviglia-Roma

Lunga lettera del Sindacato della polizia spagnola al Governo per chiedere di giocare a porte chiuse la partita di Europa League in programma giovedì prossimo tra Siviglia e Roma. Lo JUPOL, come riporta oggi ABC de Sevilla, si sarebbe mosso nelle ultime ore proprio in questa direzione con l'obiettivo di mantenere vuoto lo stadio "Ramón Sánchez-Pizjuán" qualora non dovesse essere garantita la sicurezza a tutti gli agenti impegnati durante l'evento sportivo. Con l'arrivo già previsto a Siviglia di 600 tifosi giallorossi, la polizia necessita infatti di misure cautelari che prevedano, in primis, un equipaggiamento adeguato per evitare il contagio da Coronavirus. Una richiesta che potrebbe influire sulla scelta di lasciare o meno l'accesso al pubblico anche per questa sfida: è attesa oggi la decisione definitiva delle autorità incaricate.