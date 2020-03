Allarme Coronavirus. La Serie A terminerà? Scenario ancora tutto da studiare

La Serie A si è fermata e la domanda che sorge spontanea è: il campionato finirà? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport lo scenario è ancora tutto da studiare e in ballo chiaramente non c'è solo lo Scudetto ma anche i meccanismi di promozione/retrocessione fra A e B e la definizione dei posti per le coppe del prossimo anno. Questa situazione si intreccia inevitabilmente con lo scenario internazionale, sia per quanto riguarda le competizioni per club, sia per l’Europeo.