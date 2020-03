Allarme Coronavirus. Le aperture estere sul Decreto: "Serie A e Sei Nazioni a porte chiuse"

vedi letture

Il Decreto varato dal Governo italiano questa sera, ed in particolar modo le misure che riguardano la chiusura delle scuole e l'obbligo di disputare eventi sportivi a porte chiuse, trova spazio su tutte le testate web d'Europa.

Questi i principali titoli:

Sky Sports: "Italy-England to be played behind closed doors", in riferimento alla gara del Sei Nazioni di Rugby

The Guardian: "Italy orders closure of schools and universities"

CNN: "Italy closes all schools"

BBC: "Italy to close all schools as virus deaths rise"

El Pais: "Italia cierra las escuelas y universidades de todo el pais hasta el 15 de marzo para frenar el coronavirus", spiega il principale quotidiano spagnolo in apertura. Quindi, nella sezione sport, ecco l'altro titolo sullo stop al pubblico nei vari eventi: "La Liga italiana se jugarà a puerta cerrada hasta el 3 de abril"

L'Equipe: "La Serie A à huis clos pendant un mois"

Die Welt: "Mehr als hundert Tote in Italien - Schulen im ganzen Land geschlossen", racconta il quotidiano tedesco che parla di "Più di 100 morti in Italia, scuole chiuse in tutto il paese".