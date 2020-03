Allarme Coronavirus, Maracineanu: "PSG-Borussia ok. Juve-Lione, decidono le autorità italiane"

Il Ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu, ha indetto una conferenza stampa per affrontare l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Si è parlato in particolare delle due sfide di Champions League che vedranno coinvolte le squadre francesi: "La partita del PSG si giocherà, le porte chiuse però non sono previste al momento, è troppo presto per decidere. Juve-Lione? La decisione dipenderà dalle autorità italiane".