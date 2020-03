Allarme Coronavirus. Niente Qatar e Thailandia, in Moto GP è ancora tutto in forse

Moto 2 e Moto 3, ovvero le due categorie sotto la classe regina del motociclismo, erano già in Qatar sicché la DORNA ha deciso di farle gareggiare. Non la Moto GP che era in arrivo e neppure il secondo GP in Thailandia che la società organizzatrice del motomondiale in concerto con FIM e IRTA, Associazione Internazionale delle Scuderie, hanno cancellato. A pesare l'epidemia di Coronavirus che ha colpito tutto il mondo, sud est asiatico compreso.

E ora? Adesso fioccano le ipotesi ma mancano le certezze. Tra le possibilità c'è quella di veder iniziare il Motomondiale da Austin, negli Stati Uniti. La gara si terrebbe ad aprile ma, se dovesse venire annullata, allora potrebbe esser rinviato anche il GP d'Argentina. E il Motomondiale potrebbe partire da Jerez a maggio.

Porte chiuse? Una delle ipotesi è che si corra a porte chiuse, ovvero con spalti e prati senza spettatori. "Non sappiamo quando partiremo, è dura da accettare", dice Valentino Rossi intanto, dopo l'annulamento del Gp del Qatar e lo slittamento di quello thailandese.