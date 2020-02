vedi letture

Allarme Coronavirus. Ricciardi (OMS): "Giocare a porte chiuse è la strada giusta"

Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo OMS nominato consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato in merito alle prossime gare di Serie A: "Giocarle a porte chiuse è la strada giusta. La prima strategia è non far incontrare persone in luoghi dove sono a stretto contatto tra di loro, seppure all'aperto, come allo stadio. Ho consigliato nella veste di tecnico sanitario e di persona appassionata di sport che giocare a porte chiuse e' la strada giusta".