Allarme Coronavirus, saranno due i decreti: uno per le zone rosse e uno nazionale

Si va verso l’emanazione di due decreti da parte del governo per contenere il contagio da Coronavirus. Come riportato da Sky TG 24, il primo riguarderà le aree dove è più alto il numero dei contagi, limitando anche la mobilità (la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria). Il secondo dpcm riguarda invece tutto il territorio nazionale e irrigidisce le disposizioni finora adottate, confermando per ora la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, e introducendo nuove restrizioni come la sospensione dell'attività di pub, sale giochi e discoteche.