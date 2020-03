Allarme Coronavirus, senza accordo sui recuperi la Lega Serie A rischia nuovo commisariamento

vedi letture

Momento delicato per la Lega Serie A del presidente Dal Pino, al centro delle polemiche per le note vicende relative al rinvio di sei partite nell'ultima giornata del massimo campionato. Secondo quanto riferito da La Repubblica, in caso di mancato accordo sulle date dei recuperi, il CONI potrebbe optare per il commissariamento della Lega.