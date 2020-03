Allarme Coronavirus. Sette i presenti al tavolo al CONI: gli altri Presidenti in teleconferenza

Sono sette i Presidenti presenti al tavolo dei lavori al CONI per la riunione straordinaria convocata da Giovanni Malagò. Oltre al numero uno del Comitato Olimpico, sono in sede Mornati, segretario generale, poi Pecora (palla tamburello), Chimenti (golf), Barelli (nuovo), Mignardi (hockey prato), Ravà (cronometristi). Tutti gli altri in teleconferenza, compreso Gravina per la FIGC.