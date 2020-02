vedi letture

Allarme Coronavirus. Stop a Milano, Verona e Bergamo: in atto il decreto anti-spostamento

Nella tarda serata di ieri è scattato l'allarme Coronavirus anche nello sport italiano. Il Governo infatti ha deciso di rinviare qualsiasi manifestazione sportiva che avrebbe avuto luogo in Lombardia e Veneto, le regioni più colpite dal virus e come conseguenza sono state sospese ben tre gare di Serie A: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Una Serie A dimezzata ma che deve attenersi al decreto anti-spostamento che il governo ha messo a punto proprio in queste ore per contenere l'epidemia ed evitare che si diffonda.

Il decreto legge è stato concepito, ha spiegato Conte con il proposito di «tutelare la salute degli italiani». E per impedire gli spostamenti da quelle che sono le aree più colpite sono state prese misure preventive per isolare i comuni interessati. Logico dunque pensare che tale decreto abbia delle conseguenze anche sullo sport e sul calcio, che da sempre riunisce gente e appassionati.