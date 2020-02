vedi letture

Allarme Coronavirus. Tifosi Juve a Lione: oggi la decisione definitiva per la trasferta in Francia

La Juventus sta per tornare in campo in Champions League. Domani sera andrà infatti in scena la sfida tra i bianconeri e il Lione in Francia e come riportato da Tuttosport si sta ancora cercando di capire cosa succederò ai tifosi della Vecchia Signora che vorranno seguire la squadra in trasferta. Non si cono ancora notizie precise ma nella giornata di oggi verrà fatta chiarezza, con la UEFA che ha garantito il regolare svolgimento della partita: la Juve arriverà senza problemi a Lione con il volo previsto nel pomeriggio e dovrebbe essere così anche per i circa 2000 tifosi che arriveranno con vari mezzi, molti però in auto o pullman.