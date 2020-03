Allarme Coronavirus. Vademecum ai giocatori della NBA: no a high five e autografi

Partite sì. Autografi no. High-five neppure. La NBA ha inviato ai suoi tesserati un lungo vademecum per cercare di proteggersi dal Coronavirus. La Federazione del basket statunitense ha spiegato ai giocatori che è meglio non "dare il cinque" ai tifosi, durante entrate o uscite pubbliche. Niente scambi o contatti ravvicinati con fans: no a penne o pennarelli, maglie e t-shirt per autografi.

Si gioca Al netto del vademecum inviato ai club, la NBA non ha dato segnali per possibili rinvii o cancellazioni di gare. Durante il MEMO inviato, c'è anche un consiglio: "lavatevi le mani per 20 secondi e usate anche gel per sanificare". La NBA resta in contatto con la Cina per aiutare eventualmente in caso di richieste da parte della Nazione. Non ci sono ulteriori segnali se, peraltro dopo le forti polemiche legate alla politica che hanno incrinato le relazioni, verranno giocate altre gare in Cina.