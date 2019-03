Allarme Empoli: dal 15 dicembre è la squadra che ha fatto meno punti in A

© foto di www.imagephotoagency.it

Allarme Empoli. Lo accende la classifica, lo accendono le prestazioni deludenti di Bennacer e compagni nel 2019. La squadra di Beppe Iachini segna quasi sempre, è vero, ma subisce davvero troppe reti, specialmente su calcio da fermo (si ricordi il 3-3 di Parma).

Le attenuanti non mancano di certo, visto che anche all'Olimpico ci hanno pensato Maresca e il VAR ad annullare il pareggio trovato nel finale da Krunic contro la Roma, senza dimenticare la traversa colpita su punizione da Pasqual e le due occasioni sprecate dallo stesso Krunic e da Dell'Orco. Il 2-2, insomma, almeno ai punti sarebbe stato ampiamente meritato. Ma anche stavolta gli azzurri si ritrovano a recriminare il fatto di aver giocato praticamente solo un tempo, concedendo ingenuamente un gol agli avversari (il secondo).

Dopo la vittoria sul Cagliari del Bologna, adesso terzultimo a -1 in classifica, altri passi falsi potrebbero così costare la categoria. All'Empoli serve ritrovare la fiducia, servirebbe un gioco che ad oggi non sempre risponde presente e, sopratutto, serve tornare a fare risultato al Castellani. Dallo scorso 15 dicembre, d'altronde, quella toscana è la compagine che ha conquistato meno punti (solo sei) in Serie A. Un trend preoccupante, che le quattro vittorie dell'era Iachini (con Andreazzoli ne era arrivata solamente una) non possono certo cancellare, da invertire senza scusanti nello scontro diretto col Frosinone della prossima settimana.