Allarme italiani in Serie A: così è cambiata la Lazio dal 2006 a oggi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"In Serie A i calciatori italiani sono pochi". È il messaggio di Roberto Mancini, ct azzurro che oggi ha richiamato l'attenzione sul tema e ha ricordato come alla nazionali ne "bastino" 25, è un problema soprattutto dei club. Ma come sono cambiate le squadre del nostro massimo campionato negli ultimi anni? Abbiamo provato ad analizzare i mutamenti negli undici ideali delle grandi. Non solo quelle di oggi, ma le prime sei in classifica (al netto delle successive penalizzazioni) della Serie A 2005/2006, quello che portò l'Italia al trionfo mondiale. Con l'inevitabile aggiunta del Napoli, all'epoca in C1 ma oggi stabilmente nelle primissime posizioni della nostra Serie A. E proprio dal 2006 si parte, per poi tornare alla stagione 2009/2010 (dieci anni fa), a quella 2014/2015 (cinque anni fa) e infine all'attualità.

QUI LAZIO -

Tanta Italia prima del Mondiale, con Oddo e Peruzzi portati in Germania da Marcello Lippi. La squadra capitolina, 14 anni fa, schierava abitualmente in campo sette italiani su undici: fatti i paragoni col resto del movimento, non certo da buttare via, anzi. Col passare delle stagioni, però, gli equilibri si sono andati progressivamente evolvendo.

Le ambizioni alzano il tasso di stranieri. Non è una massima assoluta, ma nel caso della Lazio è sostanzialmente così. Col passare del tempo, i biancocelesti stanno costruendo una continuità nelle posizioni di alta classifica, inseguendo il piazzamento in Champions League e più in generale la stabilità. Così, dai sette titolari di cui sopra Lotito e i suoi sono progressivamente scesi a cinque, poi quattro e infine tre (oggi, ma con Parolo che non si può proprio considerare una riserva). Il trend si conferma soprattutto per quanto riguarda le alternative: se nelle formazioni titolari le nostre big riescono a difendere una certa quota di italiani, le "riserve" diventano sempre più straniere.

Tutte le formazioni tipo della Lazio dal 2006 a oggi -

2005-2006 - Formazione tipo: PERUZZI; ODDO, SIVIGLIA, Cribari, ZAURI; Behrami, Dabo, LIVERANI; ROCCHI, Pandev, DI CANIO. Altri italiani: Stendardo, Firmani, Piccolo, Belleri, De Silvestri, Giallombardo, Inzaghi, Ballotta.

2009-2010 - Formazione tipo: Muslera; Lichtsteiner, SIVIGLIA, Radu, Kolarov; BROCCHI, BARONIO, MAURI; ROCCHI, Zarate, Cruz. Altri italiani: Firmani, Foggia, Floccari, Inzaghi, Biava, Baronio, Del Nero, Berni, Faraoni.

2014-2015 - Formazione tipo: MARCHETTI; Basta, De Vrij, Radu, Lulic; CANDREVA, Biglia, PAROLO; Felipe Anderson, MAURI; Klose. Altri italiani: Ledesma, Cataldi, Palombi, Murgia.

2019-2020 - Formazione tipo: Strakosha; Luiz Felipe, ACERBI, Radu; LAZZARI, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; IMMOBILE, Correa. Altri italiani: Parolo, Guerrieri, Cataldi.