Allarme italiani in Serie A: così è cambiata la Roma dal 2006 a oggi

"In Serie A i calciatori italiani sono pochi". È il messaggio di Roberto Mancini, ct azzurro che oggi ha richiamato l'attenzione sul tema e ha ricordato come alla nazionali ne "bastino" 25, è un problema soprattutto dei club. Ma come sono cambiate le squadre del nostro massimo campionato negli ultimi anni? Abbiamo provato ad analizzare i mutamenti negli undici ideali delle grandi. Non solo quelle di oggi, ma le prime sei in classifica (al netto delle successive penalizzazioni) della Serie A 2005/2006, quello che portò l'Italia al trionfo mondiale. Con l'inevitabile aggiunta del Napoli, all'epoca in C1 ma oggi stabilmente nelle primissime posizioni della nostra Serie A. E proprio dal 2006 si parte, per poi tornare alla stagione 2009/2010 (dieci anni fa), a quella 2014/2015 (cinque anni fa) e infine all'attualità.

QUI ROMA -

Core de Roma, e quindi anche d'Italia. Fino alle drastiche novità degli ultimi tempi, Totti e De Rossi sono stati per oltre un decennio due certezze nella formazione giallorossa. Sin dal 2006, quando i capitolini mandavano in campo quattro italiani nella squadra titolare, a cui si aggiungeva una buona dose di alternative dalla panchina. Una percentuale non altissima, ma tenuta costante nel corso degli anni, a dispetto dei tanti cambi di allenatori.

Se i protagonisti restano a lungo gli stessi, non cambiano molto neanche i numeri: tre titolari dieci anni fa, quattro cinque anni, quattro nella stagione in corso. Non si può parlare neanche di arricchimento della panchina, perché di fatto nel corso degli annni la Roma ha sempre avuto una discreta dose di rincalzi "azzurrabili" da poter mandare in campo (ovviamente anche dal primo minuto) all'occorenza lungo la stagione.

Tutte le formazioni tipo della Roma dal 2006 a oggi -

2005-2006 - Formazione tipo: Doni; PANUCCI, Mexes, Cufré, Chivu; Dacourt, DE ROSSI; Mancini, PERROTTA, Taddei; TOTTI. Altri italiani: Curci, Bovo, Aquilani, Montella, Tommasi, Sartor, Cerci, Rosi, Greco, Okaka.

2009-2010 - Formazione tipo: Julio Sergio; CASSETTI, Juan, Burdisso, Riise; DE ROSSI, Pizarro; Taddei, Perrotta, Vucinic; TOTTI. Altri italiani: Andreolli, Motta, Tonetto, Cerci, Toni, Brighi.

2014-2015 - Formazione tipo: DE SANCTIS; Torosidis, Manolas, Mapou Yanga-Mbiwa, Holebas; Pjanic, DE ROSSI, Nainggolan; Ljajic, TOTTI, FLORENZI. Altri italiani: Curci, Astori, Balzaretti, Pellegrini, Somma, Verde.

2019-2020 - Formazione tipo: Pau Lopez; FLORENZI, MANCINI, Fazio, Kolarov; CRISTANTE, Veretout; Kluivert, PELLEGRINI, Mkhitaryan; Dzeko. Altri italiani: Zappacosta, Santon, Zaniolo, Spinazzola, Antonucci, Mirante.