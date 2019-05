Allarme Milan, Piatek non tira più in porta: quanto vale ora?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È arrivato in sordina e, in pochissimo, si è guadagnato la nomea di cannoniere. Quattro gol al Lecce, sette gare consecutive di campionato nel tabellino marcatori, Krzysztof Piatek è stato il giocatore rivelazione dell'anno. Lo è ancora, perché il suo passaggio veloce, dal Genoa al Milan, non ha portato grandi cambiamenti, almeno all'inizio. Poi, però, come per Higuain, sono venuti a crearsi dei problemi e, ora, il polacco non riesce più a tirare in porta. Decrescita (in)felice oppure solamente una questione di rifornimenti? Perché se è vero che il gioco rossonero si è involuto dopo il derby di ritorno, dall'altra l'isolamento dalla manovra è sempre stato una caratteristica in questa stagione.

E il valore? Difficile capire quale possa essere quello attuale, con il Real Madrid interessato - ma che difficilmente affonderà il colpo, dopo le ultime settimane - e la possibilità che il Milan voglia fare cassa, soprattutto in caso di mancato arrivo in Champions League. La situazione al momento è fluida, ma non chiarissima: Piatek ha un valore di mercato intorno ai 45-50 milioni di euro, il Milan ne ha spesi 35, la plusvalenza sarebbe decisamente inferiore rispetto al cedere uno fra Donnarumma e Suso. Questi ultimi, però, hanno un mercato? Il primo piace al PSG, ma l'addio di Buffon dovrebbe dare il via libera al ritorno di Trapp dopo l'annata all'Eintracht. Il secondo è ufficialmente sul mercato ma non ha nessuno che vuole spendere i quasi 40 di clausola rescissoria.

Così il mercato, ondivago, vede una sorta di sinusoide per il valore di Piatek. Dai quattro milioni dell'arrivo al Genoa ai venticinque dopo le prime sette giornata di campionato. Il periodo di appannamento - coinciso con l'arrivo di Juric - lo aveva riportato intorno ai 20, salvo poi schizzare un'altra volta in alto dopo la doppietta (anche se la Lega ha dato un autogol a Toloi su colpo di testa) all'Atalanta, con movenze da Batistuta. Trentacinque e il Milan chiude l'affare: le prime settimane portano Piatek addirittura a raddoppiare, intorno ai 70, dopo l'altra doppietta all'Atalanta (stavolta tutta sua) e i gol a Napoli e Roma. Ora, come tutto il Milan, sta ripiegando su se stesso.