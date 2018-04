Allarme sinistro: Samp, per la Juve in due per una maglia

Dal corrispondente a Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sicuramente non ci sarà a Torino. Il rischio è che veda finire anzitempo la sua stagione. Nicola Murru è uscito nelle prime battute del derby di sabato sera dopo uno scontro di gioco con il rossoblu Lapadula, il quale è poi caduto addosso al suo avversario. Un cambio forzato per Marco Giampaolo che dopo appena undici minuti di match ha inserito Regini, entrato praticamente a freddo. Una tegola per il mister di Bellinzona costretto a rivedere i suoi piani fin da subito in una sfida decisamente dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale. Per il difensore sardo si pensa al peggio. L'impatto con l'attaccante del Genoa sembra aver causato una lesione del legamento del ginocchio che costringerebbe l'ex Cagliari ad un lungo stop. Domani ci sarà la ripresa della preparazione e si saprà di più riguardo l'entità dell'infortunio, visto che siamo in attesa del responso definitivo che spetta naturalmente alla società blucerchiata.

La certezza però è che il tecnico abruzzese dovrà nuovamente cambiare il ruolo degli esterni di difesa. Se è vero che sulla destra, dove Bereszynski sembra essere anche lui in dubbio per l'infortunio muscolare forse non del tutto ancora smaltito, c'è Sala altrettanto non si può dire con certezza per la la corsia mancina. L'idea è che potrebbero esserci due giocatori in ballottaggio per un posto dal primo minuto per la sfida ai bianconeri di Massimiliano Allegri. Regini è in vantaggio per scendere in campo all'Allianz Stadium anche se comunque non va accantonata la pista che porta ad Ivan Strinic. Il terzino ex Napoli non gioca dal recupero di campionato contro la Roma, 1-1 il finale al “Ferraris”, quando fu sostituito alla mezzora del secondo tempo proprio da Murru. Il difensore croato dovrà riconquistarsi il posto nel corso degli allenamenti settimanali per provare a mettere in difficoltà Marco Giampaolo nella scelta del terzino sinistro.