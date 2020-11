Alle 15 Atalanta-Inter: Gasperini più prudente, si scalda Pessina in mezzo al campo

Sfida importante per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo il pesante ko in casa contro il Liverpool, i nerazzurri sfideranno alle 15 l'Inter di Antonio Conte. Per la gara del Gewiss Stadium, il mister dei bergamaschi potrebbe cambiare qualcosa nello schieramento. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a centrocampo potrebbe giocare dal primo minuto Pessina al posto di Pasalic per un posto al fianco di Freuler mentre sulla trequarti si scalda