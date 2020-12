Alle 19 i Best FIFA Football Awards: chi sarà il migliore tra CR7, Messi e Lewandowski?

vedi letture

Saranno assegnati alle 19 i Best FIFA Football Awards™, i premi assegnati annualmente dalla massima confederazione calcistica mondiale a calciatori, calciatrici e tecnici distintisi nella stagione 2019/20. L’evento mondiale giunto alla sua quinta edizione con la denominazione attuale, ospitato lo scorso anno al Teatro alla Scala di Milano, si terrà presso la sede della FIFA a Zurigo e trasmesso per la prima volta esclusivamente in streaming a partire dalle ore 19.00 CET sul sito FIFA.com e le pagine ufficiali disponibili sulle piattaforme Twitter, Facebook e YouTube. A presentare la cerimonia saranno Ruud Gullit, indimenticato protagonista nelle fila del Milan di Arrigo Sacchi e della Nazionale orange, e il giornalista Reshmin Chowdhury, volto popolare di BBC e BT Sports.

Il panel di esperti scelti dalla FIFA tra commissari tecnici, capitani, giornalisti e rappresentanti dei tifosi di tutto il mondo ha selezionato 3 finalisti per ciascuna delle 6 Categorie in gara - Miglior calciatore / calciatrice, Miglior portiere Maschile /Femminile, Migliore Coach Calcio maschile / Calcio femminile - sulla base dei risultati conseguiti nel periodo luglio 2019/ottobre 2020. Ancora una volta a contendersi l’ambito riconoscimento nella categoria “Calciatore” saranno Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, con il polacco Robert Lewandowski a fare da terzo incomodo. Nella categoria femminile, le due stelle dell’Olympique Lyonnais pluricampione d’Europa, Lucy Bronze e Wendie Renard, se la vedranno con la trequartista danese Pernille Harder, apprezzata avversaria delle Azzurre nelle recenti gare di qualificazione al Campionato Europeo. Tra gli allenatori, l’argentino Marcelo Bielsa sarà in lizza con i tedeschi Juergen Klopp e Hans-Dieter Flick, mentre l’ex Ct dei Paesi Bassi, Sarina Wiegman, avrà come sfidanti Emma Hayes (Chelsea) e Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais). Da segnalare nelle shortlist preliminari le presenze di Gianluigi Donnarumma (Portieri) e Rita Guarino (Women’s Coach).

I Finalisti

The Best FIFA Women’s Player:

Lucy Bronze (Inghilterra / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

Pernille Harder (Danimarca / VfL Wolfsburg / Chelsea FC Women)

Wendie Renard (Francia / Olympique Lyonnais)

The Best FIFA Men’s Player:

Cristiano Ronaldo (Portogallo / Juventus FC)

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)

The Best FIFA Women’s Goalkeeper

Sarah Bouhaddi (Francia / Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Cile / Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (USA / Chicago Red Stars)



The Best FIFA Men’s Goalkeeper:

Alisson Becker (Brasile / Liverpool FC)

Manuel Neuer (Germania / FC Bayern München)

Jan Oblak (Slovenia / Atlético de Madrid)

The Best FIFA Women’s Coach:

Emma Hayes (Inghilterra / Chelsea FC Women)

Jean-Luc Vasseur (Francia / Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Paesi Bassi / Ct Nazionale)

The Best FIFA Men’s Coach:

Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC)

Hans-Dieter Flick (Germania / FC Bayern München)

Jürgen Klopp (Germania / Liverpool FC)