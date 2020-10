"Alle italiane manca velocità d'esecuzione". Rivedi la critica di Capello dopo il ko della Juventus

Fabio Capello ha critica duramente la prova della Juventus, sconfitta ieri per 2-0 in casa dal Barcellona: "Ha sofferto moltissimo - ha detto dagli studi di Sky - ha giocato contro un Barcellona in crisi, c'è stata una differenza che mi ha colpito tanto con una squadra italiana top. È talmente più rapido che mi ha impressionato: potevano fare 8 gol stasera, ne hanno fatti due in maniera abbastanza casuale. È questo che mi crea dubbi su quello che abbiamo noi in casa". Rivedi il video con le parole di Capello: