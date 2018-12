© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nella conferenza stampa prima della gara contro la Sampdoria ha parlato della necessità di ritornare subito alla vittoria. "Abbiamo 50 punti e non sono pochi. A Bergamo abbiamo giocato bene, in 10 per tanto tempo e chiudendo in crescendo. Al momento abbiamo vinto 16 partite in campionato e siamo arrivati primi in Champions. Possiamo chiudere l'anno alla grande, e girare a 53 punti aiuterebbe ad alzare l'asticella per migliorare e crescere ancora".