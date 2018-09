Allegri è l'uomo che vuole i record: ma manca la coppa più ambita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri è nella storia della Juventus, con tutte le intenzioni di rimanerci, come il tecnico con la miglior media punti, più di Conte e Lippi (2.39). Ma per entrare nella leggenda, sottolinea la Gazzetta dello Sport, gli servono il quinto scudetto e la coppa più ambita, quella che manca dalla bacheca bianconera da 22 anni e che il solo Cristiano Ronaldo ha alzato per cinque volte, per quattro negli ultimi cinque anni. Ma CR7 a parte, i bianconeri hanno ampliato una rosa già fortissima che in questo momento non sembra avere punti deboli.