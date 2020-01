© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Al momento non mi manca la panchina, oramai siamo a fine anno restano pochi mesi al termine della stagione poi vedremo cosa succederà". Lo ha detto Massimiliano Allegri intervenendo a Udinese Tv, ospite d'eccezione dell'evento B2B Lab 2020, organizzato alla Dacia Arena per le aziende partner del club. "L'Udinese - ha proseguito Allegri - sta facendo un buon campionato, la sua forza è nella società solida e forte, con una struttura importante che permette sempre di superare i momenti di difficoltà e questo, indubbiamente, è un vantaggio per i giocatori. Qui a Udine - ha infine ricordato - ho fatto la mia prima esperienza in serie A, inoltre sono rimasto sempre molto legato alla famiglia Pozzo, quindi è bello e doveroso essere qui".