Allegri: "Adani zitto, non capisci nulla". La replica: "Dillo a tuo fratello"

Volano gli stracci negli studi di 'Sky' nel post-gara di Inter-Juventus. Massimiliano Allegri ha attaccato Daniele Adani, ex calciatore e opinionista che dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions per mano dell'Ajax aveva duramente attaccato i campioni d'Italia per il gioco prodotto in Europa.

L'attacco di Allegri - "Leggi i libri e di calcio non capisci nulla". Allegri, nel post-partita, con queste parole ha dato il via al battibecco . "Stai lì dietro e non sai niente", ha detto Allegri che ha rincarato la dose dopo che Adani ha provato ad interromperlo. "Ora parlo io e stai zitto".

"Stai zitto lo dici a tuo fratello", questa la risposta di Adani. Che poi l'ha punzecchiato: "Se vuoi riparliamo con le teorie del basket". Il botta e risposta s'è poi praticamente interrotto, con Allegri che ha abbandonato il microfono ed è andato via.