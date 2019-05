Allegri al Bayern Monaco? Rummenigge: "Avanti ancora con Kovac"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Bayern Monaco e Niko Kovac, ancora insieme. E' quanto ha rivelato il CEO del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge: "Non è mai stato in discussione che sarebbe stato il nostro allenatore anche la prossima stagione", ha detto il dirigente bavarese al quotidiano Bild, durante un evento a Berlino alla vigilia della finale di Coppa di Germania di sabato. Da settimane si rincorrono le voci secondo cui Kovac dovrebbe lasciare la guida del Bayern al termine della stagione, nonostante la vittoria in rimonta della Bundesliga. Fra gli allenatori accostati al club bavarese c'è anche Massimiliano Allegri, tecnico in uscita dalla Juventus.