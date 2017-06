Allegri: "Al Milan ho avuto campioni che avrei voluto allenare 7 anni prima"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimiliano Allegri ricorda nel corso dell'intervista rilasciata a Paolo Condò per Sky il suo periodo al Milan: "Dissi a Berlusconi: se compra Ibrahimovic vinciamo lo scudetto. E così è stato. Sono grato a Berlusconi e Galliani, che mi hanno preso dal Cagliari e mi hanno dato la possibilità di allenare un Milan allora di campioni, magari in età avanzata, ma campioni. La gestione del gruppo? Io sono uno molto diretto nel dire le cose. Nel secondo anno con diversi giocatori che stavano chiudendo la carriera abbiamo avuto difficoltà, ma in totale sono stati 4 anni meravigliosi. Nei primi 2 ho allenato una squadra di campioni che mi sarebbe piaciuto allenare 6-7 anni prima".