Presente in conferenza alla vigilia della gara contro la Roma, il tecnico della Juventus Max Allegri ha commentato il recente rinnovo di Alex Sandro e la possibilità di cedere in prestito Spinazzola. "Alex Sandro ha avuto un momento di destabilizzazione. Ora si è tranquillizzato ed è tornato a essere un giocatore importante, ai suoi livelli. E sono contento abbia rinnovato, perché è difficile trovare giocatori come lui. Spinazzola in prestito? Sta molto bene, è in grado di giocare. Abbiamo due esterni. Uno sta rientrando, vediamo Cuadrado. Molto dipende da lui. Se dovrà essere operato e lo perderemo per un po', è normale che Spinazzola avrà spazio. Anche perché sta bene", ha detto.