Allegri: "Ammiro Guardiola e Luis Enrique. Ma nessuno crea la stessa empatia di Simeone"

Intervistato da Marca, mister Massimiliano Allegri ha parlato anche dei principali tecnici spagnoli e della Liga: "Ammiro moltissimo Pep Guardiola, così come Luis Enrique".

Cosa le piace di Zidane?

"La forza che ha avuto nel cercare un equilibrio indispensabile all'interno di una squadra così piena di talento come il Real Madrid. Per me, il ruolo ideato per Casemiro è stata una vera e propria masterclass tattica di Zizou".

E di Simeone?

"La sua capacità di creare empatia col gruppo. Diego e l'Atletico Madrid sono un'entità unica. Non conosco nessun allenatore che sia stato capace di fare altrettanto, a questi livelli".