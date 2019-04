Allegri ancora protagonista nel post di Inter-Juve, però si parla di calcio

Fonte: inviato a Torino

Si parla di calcio nell’incandescente post gara di San Siro. E sembra quasi strano ricordando qualche Inter-Juventus dell’ultimo decennio, in cui le polemiche finivano per dilungarsi ben oltre su temi poco legati al mondo dello Sport. Questa volta ci si confronta e si va oltre le righe, probabilmente, contrapponendo modi diversi vedere un mondo che difficilmente metterà d’accordo tutti. Massimiliano Allegri anche quest’anno è il protagonista assoluto nella zona mista di San Siro. In troppi, forse, sottovalutano che col passare del tempo la lista dei titoli vinti si allunga ed ecco che il tecnico toscano – che si è sempre contraddistinto per toni pacati e stile – qualche sassolino dalla scarpa prova a toglierlo a seguito di precise provocazioni. L’acceso confronto con Adani è ormai diventato virale – è bastato davvero poco – ma rischia anche di offuscare la bella prestazione dei bianconeri nella ripresa.

Bravi a pareggiare i conti con il solito Cristiano Ronaldo, ma è il modo in cui la Juve è riuscita a gestire il secondo tempo a lasciare ben meravigliati. Doveva essere l’Inter a mostrare tutta la sua grinta nel conquistare l’intera posta in palio in casa propria. E invece è stata proprio la formazione di Allegri a meritare i punti al termine dei novanta minuti, con uno Scudetto già in tasca da sette giorni. “È stata una gara molto difficile, nel primo tempo abbiamo giocato male ma poi abbiamo espresso il nostro gioco – spiega Emre Can -. Nonostante abbiamo vinto già lo scudetto non volevamo perdere e non lo abbiamo fatto. Vogliamo continuare a vincere”.