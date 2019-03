Allegri attende lumi su Ronaldo, con l'Empoli un piano B con vista Ajax

Fonte: inviato a Torino

La prima versione della Juventus senza Ronaldo (infortunato) è anche, velatamente, un eventuale piano B per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League con l’Ajax. “I rischi per una prima partita, al momento, ci sono tutti. Lo sa anche Cristiano” chiarisce Allegri, che contro l’Empoli si affida a Paulo Dybala centravanti, insieme a Mario Mandzukic e Federico Bernardeschi.

Lunedì, CR7 sarà sottoposto a un esame che darà un’idea concreta sui tempi di recupero. Leggermente più chiara rispetto alle prime valutazioni post infortunio. L’allenatore della Juventus non usa mezzi termini: “Se non sta bene sta fuori, perché non posso rischiare per una partita di rovinare il finale di stagione. Lo staff medico sta facendo tutto il possibile per metterlo a disposizione” non escludendo, così, la possibilità di non averlo a disposizione per il prossimo match europeo del 10 aprile.

Cristiano da giovedì mattina si sottopone a fitte sedute di fisioterapia alla Continassa. Il fuoriclasse portoghese conta anche sul supporto dell’AlterG, un macchinario progettato dalla Nasa e acquistato personalmente qualche anno fa a Madrid, che permette di allenarsi in assenza di gravità e, dunque, correre senza pesare sulle articolazioni. Il tutto, ovviamente, per fare in modo di essere già integro dalla trasferta di Amsterdam.

Intanto Allegri rispolvera qualche vecchio piano gara: in particolare, quello del primo match della stagione senza Ronaldo, contro lo Young Boys in Champions League, dopo l’espulsione di Valencia. In quel caso a esaltarsi fu proprio Dybala, l’uomo che il tecnico bianconero ha indicato qualche settimana fa come il potenziale rinforzo per l’incandescente finale di stagione. Per la Joya, le prossime sfide di avvicinamento alla Champions saranno fondamentali per ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie dell’allenatore, e candidarsi prepotentemente di fronte all’eventuale possibilità di sopperire all’assenza di Cristiano. “Sa che sono mesi importanti perché la Juve ha bisogno del miglior Dybala e lui deve e sicuramente farà un grande finale di stagione. Ce lo aspettiamo tutti”, rincara Allegri.