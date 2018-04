Allegri aveva previsto quasi tutto. Il gol di CR7 ha ucciso la Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

E dire che la Juve aveva pure fatto quello che aveva chiesto Max Allegri alla vigilia. “Dobbiamo restare in partita anche in caso di gol subito. Non dobbiamo uscire mentalmente dalla gara”, le parole del tecnico livornese. E così è stato, peccato che dall’altra parte ci fosse la squadra in questo momento più forte del mondo. Almeno nell’habitat europeo. Dopo la mazzata a freddo i bianconeri non si sono scomposti e hanno provato a tessere il proprio gioco, peccando solo di cattiveria e lucidità sotto porta. Così per tutto il primo tempo e l’inizio della ripresa. Poi la magia, il gol da Puskas Award di Cristiano Ronaldo ha gettato brutalmente, coattamente, la Juve fuori dalla partita. E qua citiamo ancora Allegri, che da maestro di calcio sapeva i pericoli a cui andava incontro: “Il Real sembra che dorma in certe occasioni. Si lasciano attaccare e poi riescono quasi sempre a dare la zampata giusta e ucciderti”. Suona familiare, vero? Perché se ci pensate questa sera è andata proprio così. Juve che fa la partita per 60 minuti, Real avanti 2-0. Poi anche 3-0, ma a quel punto, complice anche il rosso a Dybala, la gara era ormai finita.