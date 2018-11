Allegri: "Barella, Rugani e Bernardeschi il futuro della Nazionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato anche di Nicolò Barella e degli altri talenti azzurri per il futuro. "Lui, come Bernardeschi, Romagnoli, Rugani e altri giovani, saranno il futuro della Nazionale. Il Cagliari? Sarà un avversario difficile. E' la squadra che corre di più nel campionato ed è pericolosissima in area. Dobbiamo vincere e prepararci alla gara di mercoledì. Il Cagliari è una squadra molto veloce e ha davanti Pavoletti, che è molto forte sulle palle inattive".