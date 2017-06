Allegri: "Barzagli? Gli consigliai di cambiar ruolo per non restare in Lega Pro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato per Sky da Paolo Condò, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha raccontato un aneddoto su Andrea Barzagli. I due sono stati compagni di squadra per sei mesi alla Pistoiese, nel 2000: "Io ero a fine carriera, praticamente un ex giocatore. Lui all'inizio e faceva il mediano. Se avesse continuato così, gli dissi, non sarebbe andato oltre la Lega Pro e se voleva fare un certo tipo di carriera doveva cambiare, doveva arretrare di 15 metri". Il resto è storia.