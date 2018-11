Allegri batte Capello: 31 punti in 11 giornate, è il miglior avvio della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve di Allegri batte quella di Capello. Dopo la vittoria di oggi sul Cagliari, i bianconeri salgono infatti a 31 punti in 11 giornate. Si tratta del miglior avvio di sempre della Vecchia Signora nella Serie A a girone unico: battuta la Juve della stagione 2005/2006 che, al netto della successiva retrocessione per i fatti di Calciopoli, aveva conquistato 30 punti in 11 giornate.