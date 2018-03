Allegri-Bonucci, ritrovo senza rancore. Anche per i risultati della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"In estate ha preso una decisione diversa, che non mi aspettavo ma che è stata rispettata dalla società. E io non porto rancore". Questo, in estrema sintesi, il pensiero su Leonardo Bonucci di Max Allegri, tecnico della Juventus che domani ritroverà il suo ex regista difensivo. Che in estate, a sorpresa non solo per tifosi e addetti ai lavori, ha scelto di sostituire il bianco col rosso nelle strisce della sua maglia e intraprendere un percorso completamente diverso rispetto a quello dei 7 anni a Torino. Scelta non compresa, ma comunque rispettata da parte del tecnico e della società. Un superamento del 'trauma' aiutato anche dai risultati, inevitabilmente. Perché al di là dell'andamento generale della squadra, che in 4 stagioni di gestione Allegri ha giocato il 98% della partite possibili, ciò che colpisce è il rendimento difensivo rapportato alla scorsa stagione, quando Bonucci era lì nel mezzo a Barzagli e Chiellini a formare quella BBC tanto apprezzata a livello mondiale. Per dare un'idea, in campionato, lo scorso anno dopo 29 giornate i gol incassati dai bianconeri erano 19. Quest'anno, alla stessa giornata, solo 15. "Merito della grande crescita di Benatia e Rugani", la spiegazione data da Allegri in conferenza stampa. Ecco perché, nonostante la scelta 'inattesa', l'addio di Bonucci non ha creato particolari problemi a Buffon e compagni.