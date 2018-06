Allegri: "Cancelo migliorato con Spalletti. Ma è del Valencia..."

Seguite su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale! 18.58 - RIPRESA L'ASSEMBLEA - Ripresa l'assemblea da pochi istanti, dopo interruzione avvenuta alle 14,30. 18.55 - Uscito De Laurentiis, il presidente del Napoli ha lasciato la struttura. 18.50 - MEDIASET SI DEFILA...

Francia, ansia per Mbappe: lascia allenamento dopo tackle di Rami

Amichevoli internazionali, Giappone-Paraguay 4-2: doppietta per Inui

CT del Costa Rica dimentica Hazard: "Non ricordo il suo nome"

Mondiale al via giovedì, Collina: "La Var servirà da paracadute"

Polonia, vittoria in scioltezza nell'ultima amichevole: 4-0 alla Lituania

Colombia, Zapata ci crede: "Abbiamo tutto per vincere il Mondiale"

Argentina, Romero attacca Sampaoli: "Potevo recuperare per il Mondiale"

Rubiales: "Lopetegui? Prenderemo la decisione per il bene della Spagna"

Spagna, Lopetegui out: possibile coppia Hierro-Celades in panchina

Spagna, Fernando Hierro nominato ct per il Mondiale

Mondiali: Iran compra scarpini in negozio

Infantino e il caso Lopetegui: "Regolamento va rivisto anche per i ct"

Spagna, Rubiales: "Non mi pento dell'esonero, Hierro prima opzione"

Spagna, Hierro: "Firmerei subito per essere lo Zidane della Roja"

