Nel corso della conferenza stampa pre-Empoli, Massimiliano Allegri ha parlato anche dello stato di salute di Cristiano Ronaldo. "Ci vuole prudenza in ogni infortunio, è meglio saltare una partita che due mesi di campionato. Siamo in una fase delicata, non avremo tempo per recuperare: mancano dieci partite di campionato e ne abbiamo due di Champions, Ronaldo rientrerà quando starà bene e non ci sarà pericolo di ricadute".