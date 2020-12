Allegri celebra CR7: "Ho allenato tanti campioni, ma neanche Ibra ha la mentalità di Ronaldo"

Intervistato da The Times, mister Massimiliano Allegri ha riservato anche grandi parole per Cristiano Ronaldo, suo giocatore ai tempi della Juventus: "Ho allenato molti giocatori forti, con una grande mentalità. Penso a difensori come Chiellini e Nesta, centrocampisti come Gattuso e Seedorf e attaccanti come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. CR7 è il migliore da questo punto di vista, perché ha una testa diversa da quella di tutti gli altri. Ha vinto cinque volte il Pallone d'Oro e altrettante la Champions, oltre a un Europeo col Portogallo. Nonostante questo, è sempre lui a fare la differenza e ogni anno si pone un nuovo obiettivo", le dichiarazioni dell'ex tecnico bianconero e rossonero.