Allegri: "Champions? Quando sono arrivato avevamo paura del Malmoe"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-1 rifilato all'Udinese: "Non mi preoccupo della difesa. Ne ho 6 da scegliere, vedremo chi farò giocare. Stasera è stata una bella vittoria, nella duecentesima gara allo Stadium. Siamo a 75 punti, abbiamo vinto 4-1 e hanno giocato due giovani. Avevo chiesto una bella serata ai ragazzi e ci siamo riusciti".

Sulla Champions: "Da quando sono arrivato, la Champions è sempre stato un obiettivo. Che poi si dica che uscire è un fallimento non mi sta bene. In Champions il livello si è alzato, martedì giocheremo nel migliore dei modi. Se passeremo bene se no ci riproveremo l'anno prossimo. Ogni anno siamo arrivati in fase finale, vediamo cosa accadrà quest'anno. Non è un fallimento, anche se lo sento sempre dire. Mi fa ridere tutto questo. Se si passa bene, se no è una partita di calcio e ci riproveremo. 2 trofei li abbiamo in teoria vinti. Non è un fallimento questo. Quando sono arrivato c'era gente che aveva paura di giocare col Malmoe".