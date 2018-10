Allegri chiama, Dybala risponde: il migliore della Juve finora

Fonte: Inviato a Manchester

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Sono giovani che saranno il futuro del calcio italiano”. Parlando di Dybala, e non solo di lui, Allegri era stato chiaro: dove oggi c’è Cristiano Ronaldo, domani ci dovrà essere qualcun altro. Perché non Paulo Dybala? Parole a parte, l’ennesima investitura della Joya è arrivata con le scelte di formazione. L’argentino un po’ centravanti e un po’ trequartista, addirittura più centrale di CR7 nelle dinamiche bianconere. Un carico di responsabilità, a cui per ora Dybala ha risposto presente: il gol al 17’ è la ciliegina di un primo tempo fatto di tante giocate preziose ma anche utili. Al Teatro dei Sogni, nella serata di CR7, brilla per ora la stella di Dybala. Che risponde presente alla chiamata di Allegri.